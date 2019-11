Κριστιάνο: Είπε στον Ντε Λιχτ να καλμάρει γιατί τελείωσε το ματς! (vid)

Ο νεαρός στόπερ έκανε τη διαφορά στην εκτός έδρας νίκη (1-0) της ομάδας του Σάρι απέναντι στην Τορίνο, αφού ήταν ο σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης.

Μετά τη λήξη του αγώνα και με τους ποδοσφαιριστές της Γιουβέντους να πηγαίνουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων για να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους για τη στήριξη, ο Ντε Λιχτ έτρεχε ακόμα, με τον Κριστιάνο να του λέει... Calma, τελείωσε το ματς!

De Ligt was reborn in Torino on 2/11/19. Matthijs has arrived. pic.twitter.com/UxEsDUntvv

— Bilal B. (@JuveBillz) November 2, 2019