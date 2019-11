Γιουβέντους: Το πέναλτι που ζήτησε η Τορίνο για το χέρι του Ντε Λιχτ (vid)

Ο Ολλανδός αμυντικός των «μπιανκονέρι» έκρινε τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση, αφού με δικό του γκολ χάρισε στην ομάδα του Σάρι τη νίκη με σκορ 1-0, ώστε να παραμείνει η «Γηραιά Κυρία» στην κορυφή.

Στο πρώτο ημίχρονο, έπειτα από εκτέλεση πλαγίου άουτ με τη μπάλα να φτάνει μέσα στην περιοχή, ο Μπελότι πήρε την κεφαλιά και η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ντε Λιχτ που κάθε άλλο παρά κολλημένο στο σώμα του ήταν...

Βάσει των κανονισμών, κάθε χέρι στην περιοχή είναι πέναλτι για τον αντίπαλο, ο ρέφερι και o VAR αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και ο Ντε Λιχτ είπε από την πλευρά του: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι δεν ήταν πέναλτι γιατί τα χέρια μου ήταν κάτω...».

Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

Every week this Deligt arms stop the ball? Is Szczęsny carrying an injury we don’t know about? pic.twitter.com/kARdxEcvtn

— Benjamin. (@casertacampania) November 2, 2019