Γιουβέντους: Έτοιμος να ξεπεράσει τον Ντελ Πιέρο ο Μπουφόν

Ο Μπουφόν αγωνίστηκε στη νίκη της Γιούβε επί της Τζένοα και συμπλήρωσε 513 εμφανίσεις με τη φανέλα της «Γηραιάς Κυρίας» στο πρωτάθλημα.

Έτσι ο έμπειρος Ιταλός γκολκίπερ ισοφάρισε έναν αλλο θρύλο της Γιούβε, τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο και θέλει απλά μόνο μια συμμετοχή ακόμα για να τον ξεπεράσει.

Ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα για τον Τζανλουίτζι Μπουφόν που έχει συνδέσει το όνομά του με τη Γιουβέντους. Μάλιστα η «Γηραιά Κυρία» του έδωσε τα συγχαρητήρια μέσω των social media.

@gianluigibuffon has now equaled @delpieroale with the most league appearances (513) in the Juventus shirt. #JuveGenoa pic.twitter.com/IpUN0vbM31

— JuventusFC (@juventusfcen) October 30, 2019