Νάπολι: Ο Τονέλι ειρωνεύτηκε τον διαιτητή και του έδωσε τη μπάλα! (vid)

Το παιχνίδι της Τετάρτης στο «Σαν Πάολο» ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2, με τους Ναπολιτάνους να έχουν τρομερά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Γιορέντε δεν πήρε ποτέ ένα πέναλτι στο οποίο το μαρκάρισμα που του έγινε ήταν από... ελληνορωμαϊκή πάλη και στην εξέλιξη της φάσης η Αταλάντα σκόραρε για το τελικό 2-2.

Ο Τονέλι, στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης θέλησε να πάει να δώσει τη μπάλα του αγώνα στον ρέφερι ως αναμνηστικό για τον... χαμό που προκάλεσε!

Napoli defender Tonelli offered the match ball to the referee after his horrendous VAR decision cost his side 2 points.

