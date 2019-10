«Μηχανή των γκολ» και ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Το ταλέντο του πατέρα του έχει πάρει ο γιος του Ρονάλντο αν λάβουμε υπόψη τις επιδόσεις που καταγράφει με την ομάδα κάτω των 9 ετών της Γιουβέντους.

Ο πιτσιρικάς είναι... δύο και τρία σκαλιά πάνω από τους υπόλοιπους και έχει αριθμούς που αντιστοιχούν με εκείνους του πατέρα του!

Σε 28 ματς έχει σημειώσει 58 τέρματα και έχει μοιράσει 18 ασίστ! Μια νέα «μηχανή των γκολ» από την οικογένεια Ρονάλντο...

Cristiano Ronaldo Jr for Juventus U9's:

Games: 28

Goals: 58

Assists: 18

Another goal machine in the making...

via @FTalentScout pic.twitter.com/aGPKK0OUui

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 30, 2019