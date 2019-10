Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους έχει τέτοιο winning mentality που... κάποιες φορές ξεφεύγει.

Αυτό έγινε και τώρα με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από χαλαρές στιγμές με τον μεγάλο του γιο στο ιδιωτικό του αεροσκάφος.

Παίζοντας μαζί του επιτραπέζιο μπασκετάκι, τον νίκησε και το πανηγυρίσει κανονικά μπροστά του!

Cristiano Ronaldo on his private plane with his son. pic.twitter.com/zCqaGKXgEs

— Football Tweet (@Football__Tweet) October 27, 2019