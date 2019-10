Τονάλι: Ο νέος Πίρλο έβαλε τη φαουλάρα της χρονιάς! (vid)

Ο Σάντρο Τονάλι παρομοιάζεται με τον Αντρέα Πίρλο, έχει δηλώσει ότι είναι οπαδός της Μίλαν και το όνομα του έχει ήδη συνδεθεί με τους Ροσονέρι, τη Γιουβέντους, τη Νάπολι και την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τον παρακολουθούν και Ισπανοί και Αγγλοι. Ολα αυτά κάνουν τον πρόεδρο της Μπρέσια, Μάσιμο Τσελίνο, να τρίβει τα χέρια του αφού ξέρει ότι μπορεί να πάρει πολλά λεφτά και μετά τη γκολάρα που έβαλε στο Τζένοα - Μπρέσια, ανοίγοντας το σκορ, σίγουρα στο μυαλό του θα έχει ανεβάσει την τιμή του κατά... κάμποσα εκατ. ευρώ. Απολαύστε...

18-year old Sandro Tonali has just scored one of the goals of the season for Brescia. pic.twitter.com/bM22ik2dbg

— Football HQ (@FootbaII_HQ) October 26, 2019