Γκατούζο για Πίρλο: «Είναι π...ς γιος, πρόσφερε την αδερφή μου στη Μίλαν» (pic)

Φαίνεται πως ο Πίρλο ήταν μαέστρος και στον χαβαλέ! Εκτός από τα... μαγικά χτυπήματα στην μπάλα, ήξερε να δίνει και «χτυπήματα» στους φίλους του με τις πλάκες του.

Σε μία απ' αυτές, πήρε το κινητό του Γκατούζο και έστειλε μήνυμα στον αντιπρόεδρο της Μίλαν για να προσφέρει την αδερφή του Ρίνο. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι ακολούθησε!

Ο Τζενάρο Γκατούζο θυμήθηκε χαρακτηριστικά:

«Βλέπετε ο Πίρλο είναι π.... γιος. Μια μέρα άφησα το κινητό μου στο τραπέζι και έστειλε μήνυμα στον αντιπρόεδρο της Μίλαν, προσφέροντάς του την αδερφή μου».

Gennaro Gattuso:

"You see Pirlo, honestly he's a son of a bitch. One day I left my phone on the table and he sent a text to AC Milan's vice-president offering him my sister."

