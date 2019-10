Ρανιέρι: Τον συγκίνησαν οι οπαδοί των Ρόμα και Σαμπντόρια! (vid)

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στο «Λουίτζι Φεράρις» για την 8η αγωνιστική της Serie A, ο Κλαούντιο Ρανιέρι δέχθηκε κύματα αγάπης από τον κόσμο.

Τόσο οι οπαδοί της νυν ομάδας του, Σαμπντόρια, όσο και αυτή της πρώην, Ρόμα, τον χειροκρότησαν, κάνοντας ιδιαίτερη την ημέρα των γενεθλίων του και συγκινώντας τον.

Claudio Ranieri takes charge of his first game with Sampdoria, and his former team Roma are today's visitors to the Luigi Ferraris! pic.twitter.com/79yDQY70sF

