Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμήθηκε για τα 700 γκολ του (pics & vid)

Ο Αντρέα Ανιέλι παρέδωσε στον Πορτογάλο σούπερ σταρ μια φανέλα της Γιουβέντους με τον αριθμό 700 (όσα είναι τα γκολ στην καριέρα του).

Βέβαια, αυτό το νούμερο λίγο αργότερα ήταν... παρελθόν μιας και απέναντι στην Μπολόνια σημείωσε το 701ο τέρμα του.

We told you to hold on #CR701 #JuveBologna pic.twitter.com/OqTSqIXfXy

Before kick-off for #JuveBologna, President Andrea Agnelli presents @Cristiano with his own commemorative #CR700 shirt! pic.twitter.com/sFGfHyuDhy

— JuventusFC (@juventusfcen) October 19, 2019