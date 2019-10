Το πρόσωπο του Γάλλου άσου είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι και δύσκολο να το αποτυπώσεις σε ένα παιχνίδι, αλλά άλλο αυτό κι άλλο να βλέπεις κάποιον... εντελώς άλλο. Αυτό έπαθε ο Scarface, ο οποίος φρόντισε να εκφράσει τα παράπονα του προς την EA Sports με το παρακάτω tweet.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019