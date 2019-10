Μίλαν: Ενημερώθηκε για το «διαζύγιο» ο Τζαμπάολο

Ο 52χρονος προπονητής, βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι» για 111 ημέρες. Αυτή η χρονική διάρκεια είναι η μικρότερη στην ιστορία του συλλόγου για οποιονδήποτε τεχνικό ανέλαβε τα ηνία από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η διοίκηση της ομάδας φέρεται να έχει ενημερώσει ήδη τον Τζαμπάολο για το μεταξύ τους «διαζύγιο».

Όταν συμφωνηθεί ο τρόπος που θα λυθεί το συμβόλαιο, θα υπάρξει η επισημοποίηση από πλευράς του κλαμπ του Μιλάνου.

Marco Giampaolo has been fired by AC Milan. The new manager is going to be Stefano Pioli (former Fiorentina and Inter coach). #Milan @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2019