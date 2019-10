Κριστιάνο: Μιμήθηκε το σουτ του Ιγουαΐν για το νικητήριο γκολ! (vid)

Ο Πορτογάλος θα ευχόταν να έχει βρεθεί εκείνος στη θέση του Αργεντινού συμπαίκτη του, ωστόσο, σαν να επικοινώνησαν οι δυο τους πνευματικά, ο Ιγουαΐν έκανε ακριβώς αυτό που σκεφτόταν ο CR7!

Έκανε το χαμηλό διαγώνιο σουτ για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 και να στείλει τους «μπιανκονέρι» στην κορυφή της Serie A μετά το πέρασμα από το «Τζουσέπε Μεάτσα».

Δείτε τη στιγμή που ο Κριστιάνο κάνει ακριβώς την κίνηση του Ιγουαΐν:

Lool look at cris he kicks at the same time as higuain kicks the ball. He possessed him pic.twitter.com/tBr5QqoNqA

— Naim (@CrossoverCris) October 6, 2019