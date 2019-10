Ο Κριστιάνο δίνει φιλί στον Ντιμπάλα τη στιγμή που μιλάει στις κάμερες! (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ναι μεν βρήκε δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο της κόντρας με τους «νερατζούρι», όμως ορθά δεν μέτρησε το γκολ του, για οφσάιντ στην εξέλιξη της φάσης.

Οι «μπιανκονέρι» διαμόρφωσαν το 2-1 χάρη σε γκολ των Ντιμπάλα και Ιγουαΐν και ο Κριστιάνο έδειξε την εξαιρετική του σχέση με τον πρώτο και την εκτίμηση που του τρέφει, δίνοντάς του φιλί σε ένα απ' τα καλύτερά του video-bombs, τη στιγμή που ο συμπαίκτης του μιλούσε στην κάμερα!

Cristiano kissing Paulo is the cutest thing you'll see all week pic.twitter.com/1rk1o2gOfW

