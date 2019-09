Μίλαν: Συζητούσαν επί δυο ώρες μετά την ήττα από τη Φιορεντίνα! (vid)

Οι «ροσονέρι» είδαν τους «βιόλα» να φεύγουν από το Μιλάνο με το υπέρ τους 3-1, ο κόσμος χειροκρότησε τον Ριμπερί που μάλιστα σκόραρε στην αναμέτρηση και το κλίμα στη Μίλαν είναι γεμάτο ένταση και προβληματισμό.

Ο κόουτς Τζαμπάολο, μαζί με τους Μαλντίνι, Μπόμπαν και Γαζίδη που κινούν τα νήματα, αποχώρησαν από το γήπεδο δυο ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα, φανερώνοντας πως τα είπαν γι' αρκετή ώρα έπειτα από το νέο κακό αποτέλεσμα και ανέλυσαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι...

Giampaolo, Maldini, Boban and Gazidis have only just left the stadium two hours after full time.

y A long post-match discussion...pic.twitter.com/JN5Irl1H88

