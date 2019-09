Ρόμα: Εντόπισε, κατήγγειλε και τιμώρησε οπαδό για ρατσιστική επίθεση! (pic)

Οι «τζιαλορόσι» είναι από τα κλαμπ που εκμεταλλεύονται τη δημοφιλία του αθλήματος αλλά και τη δική τους ως ποδοσφαιρικό κλαμπ για ενέργειες που μόνο καλύτερο μπορούν να κάνουν τον κόσμο.

Έπειτα από την συνεργασία με οργανισμό για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν χαθεί στη Ρώμη και έχοντας βρεθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους πέντε εξ αυτών, η Ρόμα ανακοίνωσε πως βρήκε και τιμώρησε οπαδό που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Ζουάν Ζέσους.

Κατήγγειλε τον λογαριασμό στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, το ανέφερε και στο Instagram και πλέον ο συγκεκριμένος θα βλέπει μονάχα από την τηλεόραση τα ματς της Ρόμα...

The owner of the below Instagram account sent Juan Jesus disgusting racist abuse via direct message today

We have reported the account to the Italian police

We have reported the account to Instagram

The person responsible will be banned from #ASRoma games for life#NoToRacism pic.twitter.com/qP3SZT0pJY

