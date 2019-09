Γιουβέντους - Βερόνα: Το τρομερό διπλό δοκάρι πριν το γκολ του Βελόσο (vid)

Οι «μπιανκονέρι» κατάφεραν με γκολ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Άαρον Ράμσεϊ να γυρίσουν το παιχνίδι με τη Βερόνα, το Σάββατο, για να πάρουν το «τρίποντο» με το τελικό 2-1, ωστόσο, είχαν ανησυχήσει και ήταν εκείνοι που μάζεψαν πρώτοι τη μπάλα από τα δίχτυα τους.

Στο 20ο λεπτό, η Βερόνα είδε τη μπάλα αρχικά να χτυπάει στο δεξί κάθετο δοκάρι του Μπουφόν από εκτέλεση πέναλτι, στην επαναφορά με δυνατό σουτ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και τελικά μάλλον η μοίρα ήθελε το γκολ να είναι πιο εντυπωσιακό και το χάρισε στο τρομερό σουτ του Μιγκέλ Βελόσο!

Δείτε το βίντεο:

This is some top level FIFA shit pic.twitter.com/x8erRicY9c

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 21, 2019