Κριστιάνο Ρονάλντο: Η στιγμή που είδε τη συνέντευξη του πατέρα του και έκλαψε (vid)

Ο CR7 δεν είχε δει ένα συγκεκριμένο βίντεο με τον πατέρα του που δήλωνε περήφανος για το γεγονός πως ο Κριστιάνο είχε καταφέρει να παίξει στην ανδρική ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο ξεκίνημά του, λέγοντας μάλιστα πως ήθελε να πάει στο γήπεδο να τον δει αλλά λόγω της έντασης και του άγχους ήθελε να το αποφύγει για λόγους υγείας...

Ο Κριστιάνο, έκλαψε και εξήγησε ότι:

«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος... Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει... Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα...».

Cristiano watches his father’s interview for the first time in his life. Gets emotional & starts crying, showing us all that he's a human being too.

What a man he's grown up to become. His father must have been really proud.

Amazing. @Cristianopic.twitter.com/jBx5Er75Jv

