Ρόμα: Βρέθηκαν άλλα δυο παιδιά με την εκστρατεία στα social media! (pic)

Από την αρχή του καλοκαιριού οι «τζιαλορόσι» έχουν ανακοινώσει τη συνεργασία τους με συγκεκριμένο οργανισμό εντοπισμού παιδιών που αγνοούνται στην Ρώμη και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια μέσω των social media της Ρόμα.

Όπως έγινε τη Δευτέρα, έτσι και σήμερα, Τρίτη (17/9) βρέθηκε ακόμα ένα παιδάκι, έχοντας γίνει πλέον τέσσερα τα άτομα που έχουν ενωθεί ξανά με τις οικογένειές τους.

Τεράστια η συμβολή της ομάδας σε όλη αυτή την προσπάθεια!

A fourth missing child has been found! #ASRoma have today been informed by @missingchild_ke that an 8-year-old Kenyan girl featured in the @ChrisSmalling transfer announcement video has been found safe.

On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe pic.twitter.com/CnQOmkuhEU

