Λουκάκου: Απαντάει ο σχολιαστής που κατηγορήθηκε για ρατσισμό (vid)

Ο Λουτσιάνο Πασιράνι απομακρύνθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TopCalcio24, όπου βρισκόταν, έχοντας αναφερθεί στον Βέλγο επιθετικό της Ίντερ, για τον οποίο ανέφερε: «Δεν έχω ξαναδεί παίκτη τέτοιας ποιότητας στην Ίντερ, την Μίλαν ή τη Γιουβέντους. Ο μόνος τρόπος για να τον ρίξεις κάτω είναι να βάλεις 10 μπανανόφλουδες στο δρόμο του».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής λίγο αργότερα απολογήθηκε στο κοινό και ενημέρωσε πως ο Πασιράνι δεν θα βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη εκπομπή, με τον υπόλογο να προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να λέει:

«Είμαι 80 ετών. Βρίσκομαι στο χώρο του ποδοσφαίρου περί τα 40 χρόνια και ποτέ δεν με έχει επιπλήξει κανείς για τη συμπεριφορά μου σε οποιοδήποτε πόστο κι αν έχω βρεθεί. Αποδέχθηκα όμως την απόφαση που πάρθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό. Δεν είμαι όμως ρατσιστής. Η επί 17 χρόνια σύντροφός μου είναι μαύρη και έχω δυο μαύρα εγγόνια από τον γιο μου. Δεν είμαι ρατσιστής και θεωρώ ότι έχω αποδείξει πολλάκις πως έχω την κατάλληλη παιδεία. Στην καριέρα μου έχω συναναστραφεί με πολλούς μαύρους ποδοσφαιριστές και δεν είχα κανένα πρόβλημα...».

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA

