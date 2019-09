Κριστιάνο: «Ντρεπόμουν με όσα έλεγαν στις ειδήσεις, έπαιξαν με την αξιοπρέπειά μου» (vid)

Έχοντας πλέον καθαρίσει το όνομά του από την υπόθεση με την κοπέλα που ισχυριζόταν ότι πριν από αρκετά χρόνια είχε υποστεί βιασμό σε ξενοδοχείο από τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος δικαιώθηκε έπειτα από αρκετό καιρό διαδικασιών, ερευνών και φυσικά έχοντας γίνει θέμα συζήτησης για πολλές μέρες, ο Κριστιάνο είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν:

«Παίζουν με την αξιοπρέπειά σου... Είναι δύσκολο. Έχει σύντροφο, οικογένεια, παιδιά. Όταν παίζουν με την ειλικρίνειά σου είναι δύσκολο. Κακό. Θυμάμαι μια μέρα ήμουν στο σαλόνι με τη σύντροφό μου και βλέπαμε τηλεόραση και έλεγαν στις ειδήσεις “ο Κριστιάνο έκανε αυτό κι αυτό...”. Άκουσα τα παιδιά να κατεβαίνουν τα σκαλιά και άλλαξα κανάλι γιατί αισθάνθηκα ντροπή. Άλλαξα κανάλι για να μην το δει ο μεγάλος μου γιος και ακούσει ότι λένε άσχημα πράγματα για τον πατέρα του. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα για να είμαι ειλικρινής».

‘I felt embarrassed.’

Cristiano Ronaldo opens up to @piersmorgan about the shame he felt when he was accused of rape.

You can watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. It’s also available on the ITV Hub.@Cristiano | #RonaldoMeetsPiers | #GMB pic.twitter.com/5gtZN2npYE

— Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019