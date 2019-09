Τζένοα – Αταλάντα 1-2: Την τιμώρησε κι έφυγε για τ' αστέρια! (vids)

Επιστροφή* 100% στον αγώνα Άρης - Παναθηναϊκός και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Στη Γένοβα, η Αταλάντα ήταν αρκετά καλύτερη στο πρώτο πρώτο ημίχρονο που είχε εξαιρετικό ρυθμό και μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, προηγήθηκε στο δεύτερο μέρος, σε πολύ διαφορετικό ματς.

Σε στιγμές με ισορροπία και με την Τζένοα να έχει φτιάξει απειλητικές καταστάσεις, οι... Ευρωπαίοι της υπόθεσης, βρήκαν το πρώτο γκολ έπειτα από μια φάση που ήταν... οικογενειακή υπόθεση.

Ο Ντουβάν Ζαπάτα κέρδισε πέναλτι από τον ξάδερφό του, Κριστιάν και ο Λουίς Μουριέλ σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 64' για το 1-0.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Γκούσενς, έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα για την Αταλάντα, όμως ορθά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, βλέποντας στο 90' να δίνεται πέναλτι - εφεύρεση στους γηπεδούχους.

Ο Κουάμε έπεσε πανεύκολα μόλις τον άγγιξε ο Ντιμσίτι, η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα και στο 90' + 1' ο Κρισίτο ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς είχε ακόμα πιο δραματικό φινάλε, αφού, ο Ντουβάν Ζαπάτα με τρομερό δεξί σουτ στο 90' + 5' χάρισε στην Αταλάντα όλους τους βαθμούς διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, ώστε η ομάδα του να πάει στο Ζάγκρεμπ με καλή ψυχολογία για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Ντιναμό.

Duvan Zapata wins it for Atalanta at death!

pic.twitter.com/MZimGRb69Z

— Daniele (@EdenDassidy) September 15, 2019