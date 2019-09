Ο Φρανκ Ριμπερί μπορεί να μην έκανε προετοιμασία της προκοπής, υπογράφοντας στο τέλος στην Φιορεντίνα, μπορεί να είναι αισίως 35 ετών, όμως απέδειξε ότι ακόμα το λέει η καρδιά του. Ο Γάλλος πρόλαβε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο σπριντ στο ματς με την Γιουβέντους και, μάλιστα, τον έκοψε με άψογο τάκλιν, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς της Φιορεντίνα!

Ribery chasing down CR7 and winning the tackle . pic.twitter.com/V5bx7E8g4r

— Don Totti (@pellegrini_fan) September 14, 2019