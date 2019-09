Κάνοντας το σπριντ από αριστερά και καταφέρνοντας να πατήσει περιοχή και να φέρει τη μπάλα στο δεξί του πόδι, ο «Μεγαλέξανδρος» των «μπιανκονέρι» βρήκε χώρο για να κάνει το ωραίο αριστοτεχνικό σουτ και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Κλος για να ολοκληρώσει την ανατροπή της Γιουβέντους από το πρώτο ημίχρονο!

Οι Βεστφαλοί είχαν προηγηθεί με τον Möller μόλις στο 1ο λεπτό, για να έρθει η πρώτη απάντηση του Παντοβάνο στο 12' και να έρθουν όλα τούμπα στο ματς στο 37' από τον Ντελ Πιέρο.

Το τελικό 3-1 έγραψε ο νυν προπονητής της Ίντερ, Αντόνιο Κόντε, στο 69ο λεπτό...

On this day in 1995, Alessandro Del Piero scored his 1st goal in UCL & what a goal it was (Dortmund - Juve 1-3)

pic.twitter.com/D0arFOOUY8

— Juve1897 (@Juve1897no) September 13, 2019