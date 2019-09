Ο Εμρέ Τσαν δεν έκρυψε την έκπληξη του και τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι έμεινε εκτός λίστας για τους ομίλους του Champions League, λέγοντας πως την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψει στο Τορίνο θα μιλήσει με το κλαμπ.

Λίγες ώρες μετά, μέσω twitter, επανήλθε στο θέμα με το εξής μήνυμα: «Λόγω σεβασμού προς τη Γιουβέντους και τους συμπαίκτες μου, η επιτυχία των οποίων πάντα είναι η προτεραιότητα μου, δε θα πω τίποτα περισσότερο και θα συνεχίσω να μάχομαι στο γήπεδο. Πάντα θα είμαι ευγνώμων στη Γιουβέντους για τον τρόπο με τον οποίο με υποστήριξε και στάθηκε δίπλα μου από όταν είμαι μέλος του κλαμπ, ειδικά στη δύσκολη περίοδο με την ασθένεια μου».

Out of respect to Juventus and my team mates, whose success has always been my first priority, I won’t say anything more and will continue fighting on the pitch.

