Μάρτιο του 2018 έγινε ο νεότερος αρχηγός του Αγιαξ και Δεκέμβριο ο πρώτος αμυντικός που πήρε το βραβείο “Golden Boy”. Απρίλιο του 2019 έφτασε μία ανάσα από τον τελικό του Champions League και τον Ιούλιο πήρε μεταγραφή 75 εκατ. ευρώ για τη Γιουβέντους. Τώρα ήταν η στιγμή ο Ματάις Ντε Λιχτ να ψηφιστεί και κορυφαίος Ολλανδός παίκτης της περασμένης σεζόν.

Both proud and honoured to win the Eredivisie 2018-2019 Golden Shoe. I want to thank everyone who supported me this year ?￰゚マᄏ pic.twitter.com/UDjgiH8OiM

— Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) September 3, 2019