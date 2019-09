Κριστιάνο Ρονάλντο: 10η χρονιά κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής! (vid)

Ο CR7 έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής απέναντι στους Ζοάο Φέλιξ, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, από το 2007 κι έπειτα έχει κατακτήσει 10 φορές το βραβείο του καλύτερου Πορτογάλου παίκτη, εκτός από το 2010 και το 2014, όταν η διάκριση είχε πάει στους Σιμάο και Πέπε αντίστοιχα.

Cristiano Ronaldo has been awarded the best Portuguese player for 2019. pic.twitter.com/QJ95TRNPTH

— Cristiano Stuff (@CristianoStuff_) September 2, 2019