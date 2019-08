Η Ίντερ κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Αλέξις Σάντσες και ο Χιλιανός είναι έτοιμος για μια νέα σελίδα στην καριέρα του. Ο Σάντσες βρίσκεται ήδη στο Μιλάνο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στους νερατζούρι! Αξίζει να σημειωθεί, πως και η Γιουνάιτεντ θα πληρώνει τον επόμενο χρόνο ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του.

Alexis Sanchez has arrived in Milan ahead of his move to Inter pic.twitter.com/awizH1qVVO

— The Sun - Man Utd (@SunManUtd) August 28, 2019