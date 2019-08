Η Τσέλσι ενημέρωσε πως ο Τζαπακόστα επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι και το 2022 και παραχωρήθηκε δανεικός μέχρι τον προσεχή Ιανουάριο για να παίξει ένα εξάμηνο στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο παίκτης δείχνει να θέλει να μείνει στην πατρίδα του, όμως, στους «μπλε» σκέφτονται ότι δεν θέλουν να βρεθούν προ εκπλήξεως και να μην έχουν back-up για το δεξί άκρο.

Ο Τζαπακόστα, το μεσημέρι της Τετάρτης πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και έξω από την κλινική, ένας οπαδός προσπάθησε να του δώσει κασκόλ της Νάπολι, με τον άνδρα ασφαλείας της Ρόμα να το απομακρύνει.

Ο ποδοσφαιριστής, πάντως, χαμογέλασε με το αστείο περιστατικό που του συνέβη...

A Napoli fan tried to give Zappacosta a Napoli scarf when he was leaving Villa Stuart this morning, but Roma's security guard wasn’t having any of it.

