Ο Λουκάκου απάντησε με... κοιλιακούς για τα 104 κιλά που ζυγίζει (pic)

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Βέλγος φορ ζυγίζει 104 κιλά και στην Ίντερ του είπαν πως άμεσα θα πρέπει να πέσει κάτω από τα 100 για να μπορεί να υπολογίζεται από τον Κόντε.

Ο ίδιος φρόντισε να απαντήσει δείχνοντας τους κοιλιακούς του. Ανέβασε στο snapchat μια φωτογραφία με τους κοιλιακούς του και έγραψε: «Όχι άσχημα για κάποιον που αποκαλούν χοντρό».

Lukaku on his snapchat - he’s really not one for taking criticism without responding pic.twitter.com/g3hEcp3bbn

