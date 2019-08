Λουκάκου: Εξουθενωμένος μιλάει για τις διαφορές Ιταλίας και Αγγλίας (vid)

Ο Βέλγος επιθετικός προσπαθεί πλέον να ηρεμήσει μακριά από την κατάσταση που αντιμετώπιζε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει ήδη ξεκινήσει εξαιρετικά την παρουσία του στην Ίντερ με τέσσερα γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Έχοντας εμφανιστεί εξουθενωμένος από τις προπονήσεις, αναφέρει ότι «στην Αγγλία γίνεται πολλή δουλειά, αλλά στην Ιταλία γίνεται... πραγματική δουλειά», μιλάει για την απόφασή του να παίξει στους «νερατζούρι» λέγοντας πως: «Είναι καλό το Μιλάνο αλλά δεν έχω έρθει να ζήσω εδώ, ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα» και τονίζει πως τρώει... σαλάτες για να φτιάξει τη διατροφή του!

The difference between football in England and Italy? @RomeluLukaku9 has the answer… pic.twitter.com/Zyv5NFHiTq

