Ο Βέλγος επιθετικός που κατάφερε να πάρει μεταγραφή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ίντερ έναντι 74 εκατομμυρίων λιρών, έκανε την καλύτερη πρώτη εμφάνιση που θα μπορούσε να έχει φανταστεί.

Βέβαια, η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν τέτοια που... ούτε ως μια πιο δυνατή προπόνηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με την ομάδα του Κόντε να φτάνει στο τελικό 8-0 και τον Λουκάκου να πετυχαίνει καρέ τερμάτων.

Big Rom killing Serie D defenders before moving on to destroy those in A. pic.twitter.com/Kpb2THcnnm

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) August 11, 2019