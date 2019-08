Πάτησε Μιλάνο ο Ρομέλου Λουκάκου και όπως ήταν φυσικό οι φίλοι της Ίντερ τον αποθέωσαν.

Οι οπαδοί των νερατζούρι δεν σταμάτησαν να φωνάζουν το όνομα του στην άφιξη και πλέον περιμένουν να τον απολαύσουν στο γήπεδο.

Δείτε την υποδοχή για τον Βέλγο που θα φορά πλέον τη φανέλα της ομάδας του Μιλάνου.

Romelu Lukaku arrives in Milan to a huge reception

Will he be a hit at Inter?pic.twitter.com/S9dxtZyhee

— Goal (@goal) August 8, 2019