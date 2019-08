Έπειτα από 286 συμμετοχές με τον Αίαντα, 64 γκολ και 52 ασίστ, ο Λας Σένε αποχωρεί από το Άμστερνταμ έχοντας αισθανθεί πως στην ηλικία των 33 ετών οφείλει να κάνει στην άκρη και ν' αφήσει τη νέα γενιά της ολλανδικής ομάδας να συνεχίσει.

Ο έμπειρος χαφ που είχε πετύχει εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγους μήνες για το Champions League της σεζόν 2018-2019, έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Γένοβα για να υπογράψει στη Τζένοα για 2+1 χρόνια και οι οπαδοί της νέας του ομάδας τον υποδέχθηκαν με θέρμη.

#Genoa, tifosi in delirio per #Schone: ecco l'arrivo in aeroporto pic.twitter.com/3gX56GNxfk

— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 6, 2019