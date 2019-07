Η Adidas δημιούργησε μια από τις πιο ... εντυπωσιακά απλές φανέλες, αφού, τα χρώματα είναι τέτοια που κλέβουν τις εντυπώσεις και κάνουν την εκτός έδρας εμφάνιση των «μπιανκονέρι» μια από τις καλύτερες της νέας σεζόν.

Και μπορεί να θυμίζει πως πρόκειται για ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, όμως, είναι εντυπωσιακή η φανέλα με την οποία θα αγωνίζονται οι Κριστιάνο, Ντιμπάλα, Πιάνιτς και οι υπόλοιποι τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Break out of the pattern. Disrupt the norm. Introducing our new away kit by @adidasfootball, available now! https://t.co/yTtcaiJB07#DareToCreate pic.twitter.com/2GVRBpOi4D

— JuventusFC (@juventusfcen) July 25, 2019