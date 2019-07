Ντε Λιχτ: Ανακοινώθηκε στη Γιουβέντους μέχρι το 2024! (vid)

O 19χρονος αμυντικός είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής των «μπιανκονέρι» έχοντας ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον Άγιαξ έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ (εξόφληση σε βάθος 5ετίας με επιπλέον 10 εκατομμύρια ως μπόνους), υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι και το 2024.

Οι «μπιανκονέρι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του ηγετικού στόπερ που ξεχώρισε στην περσινή τρομερή σεζόν του Αίαντα με το νταμπλ στην Ολλανδία και την πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Champions League, ενώ, ο Άγιαξ τον αποχαιρέτησε, δείχνοντάς του πως η πόρτα θα είναι πάντοτε ανοιχτή για εκείνον.

«Το μέλλον θα είναι... πάντα πίσω σου. Γιουβέντους, να τον προσέχεις...» ήταν το μήνυμα στα social media της ομάδας που μεγάλωσε τον Ντε Λιχτ...

Hello as a little boy, #GoldenBye as a captain.©️ #ForTheFuture pic.twitter.com/SuMYHk0CfO

The future is behind you. Always.

Take care of him, @Juventusfc! #GoldenBye

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2019