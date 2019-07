Ναζιστικά σύμβολα και... εκτοξευτής πυραύλου εντοπίστηκαν σε λέσχες οπαδών της Γιουβέντους! (pic)

Οι Αρχές του Τορίνο προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, εκ των οποίων και του 50χρονου, Φάμπιο Ντελ Μπεργκιόλο, πρώην επιθεωρητή συνοριακής φύλαξης.

Η έρευνα που πραγματοποίησε η Αστυνομία σε λέσχες φίλων της Γιουβέντους έφερε στην επιφάνεια τρομερά ευρήματα με βαρύ οπλισμό, νεοναζιστικά σύμβολα, μέχρι και... εκτοξευτή πυραύλου!

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στην Βόρεια Ιταλία, σε απόλυτη συνεργασία με τις Αρχές των Νοβάρα, Πάβια, Βαρέζε, Μιλάνο και Φόρλι.

Juve Ultras in neo-Nazi raid: An investigation into Juventus ultras led to the discovery of an arsenal of weapons, including a ground-to-air missile, in the hands of Neo-Nazi extremists. #fireodds pic.twitter.com/CfX7lHUYA7

