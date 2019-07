Αποθέωση για Μανωλά στο ξενοδοχείο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής! (vids)

Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τους «παρτενοπέι», παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την υποστήριξη που θα έχει από τον κόσμο στο «Σαν Πάολο».

Με τον Λορέντζο Ινσίνιε για παρέα, ο Μανωλάς αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Νάπολι έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο βρέθηκε μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, έχοντας συναντήσει και τον Κάρλο Αντσελότι.

Lorenzo Insigne and Kostas Manolas greeting the fans after arriving at the hotel

( @tuttonapoli)

pic.twitter.com/crK36A6UnQ

— SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) July 13, 2019