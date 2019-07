Ξανά στη δουλειά ο Κριστιάνο και... χαμός στο προπονητικό της Γιουβέντους! (vids)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή του άδεια και το πρωί του Σαββάτου έκανε την εμφάνισή του στις εγκαταστάσεις των «μπιανκονέρι».

Πλήθος κόσμου περίμενε έξω από το κτίριο για μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο, με τον CR7 να διαθέτει λίγα λεπτά στους οπαδούς που παραληρούσαν και φυσικά οι άνδρες της ασφάλειας ήταν συνεχώς κοντά στον ποδοσφαιριστή...

Ο Κριστιάνο θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά και σταδιακά θα συμπεριληφθεί στις προπονήσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι. Αν και δεν υπάρχει περίπτωση να δυσκολευθεί, αφού δεν σταμάτησε να προπονείται και να γυμνάζεται μόνος του στις διακοπές...

Look who has arrived at #JMedical for his fitness check!!! @Cristiano #CR7JUVE pic.twitter.com/6hb1wxYrxL

— JuventusFC (@juventusfcen) July 13, 2019