Παίκτης της Γιουβέντους πρέπει να θεωρείται ο Ματάις Ντε Λιχτ, όπως αναφέρει και το Sky Italia. Το μεγάλο σήριαλ του καλοκαιριού παίρνει τέλος, μιας και ο 19χρονος αμυντικός υπογράφει στην πρωταθλήτρια Ιταλίας. Οπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αγιαξ έκανε δεκτή τη νέα πρόταση της «Μεγάλης Κυρίας» που ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ και πλέον απομένουν οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal. Ο Ντε Λιχτ δεν ταξίδεψε στην Αυστρία με τον Αίαντα, δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία, αφού τις επόμενες ώρες θα είναι συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Last details to be finalized with Ajax and then... Matthijs de Ligt to Juventus! @SkySport #transfers #deLigt #Ajax #Juve

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2019