Παίκτης της Αταλάντα γύρισε για προετοιμασία με τσάντα PornHub! (pic)

Σιγά σιγά όλες οι ομάδες επιστρέφουν στη βάση τους για να μπουν σε ρυθμό, ξεκινώντας την προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Έτσι και στην Αταλάντα μαζεύτηκαν για την «πρώτη», με τον Ματέο Πεσίνα πάντως να κλέβει την παράσταση και στο τέλος να γίνεται viral στα social media.

Ο λόγος; Εμφανίστηκε στην πρώτη προπόνηση της Αταλάντα κουβαλώντας μαζί του μια τσάντα PornHub!

We’ve seen a lot of different tote bag designs but this one is a first.

Matteo Pessina turns up to training rocking a PornHub bag that has apparently been signed by pornstars.

Take it whatever way you like. pic.twitter.com/XjgfQl4a4J

— TCD (@theculturedivis) July 11, 2019