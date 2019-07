Η νέα φανέλα της Ρόμα... κεραυνοβολεί! (pics)

Η ομάδα της Αιώνιας πόλης αποκάλυψε το σχέδιο για τις φανέλες με τις οποίες θ' αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του Φονσέκα τη σεζόν 2019-2020 και κυκλοφορούν με το σύνθημα «είναι μαγεία, είναι Ρόμα».

Η φανέλα μπορεί να είναι τελείως λευκή, αλλά ο μεγάλος κεραυνός σε πορτοκαλί και μπορντό χρώμα κάνει πολύ ιδιαίτερη την εμφάνιση...

⚡️⚡️ #ASRoma and Nike present the away shirt for the 2019-20 season! pic.twitter.com/vTYpda0GDY

⚡️ It's magic, it's #ASRoma

Our new away kit for 2019-20 is here!

https://t.co/81qzjQFu0y pic.twitter.com/VuOF4KHi5T

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 11, 2019