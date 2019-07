Πήρε και Πάου Λόπεθ η Ρόμα (vid)

Ο Λόπεθ, αγωνίστηκε μόλις για μια σεζόν στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», αφού μετακινήθηκε εκεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι, όμως οι «τζιαλορόσι» θέλησαν να τον πάρουν στη Ρώμη και τα κατάφεραν.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Αιώνιας πόλης και δήλωσε: «Είναι αδύνατο να πεις όχι στη Ρόμα όταν σε καλεί. Είναι τεράστιο βήμα για την καριέρα μου και είναι σημαντικό που ένας τέτοιος σύλλογος έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Είμαι έτοιμος για τη νέα πρόκληση».

Done Deal: Goalkeeper Pau Lopez is an AS Roma player.

#ASRoma is using transfer announcements on Twitter to help search for missing children - including these 4 who we believe have been taken out of the United States. RT to help @MissingKids find them pic.twitter.com/6RnGLxuS22

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 10, 2019