«Άκυρο» από Μόντριτς, μίλησε για Λόβρεν η Μίλαν

Οι «ροσονέρι» φαίνεται ότι έκαναν κουβέντα για τον Κροάτη αμυντικό της Λίβερπουλ, αφού, εθεάθη στα γραφεία του ιταλικού κλαμπ ο άλλοτε άσος των Φιορεντίνα και Ρεάλ Μαδρίτης, Πρέντραγκ Μιγιάτοβιτς.

Ο νυν εκπρόσωπος παικτών που έχει πλέον συνεργασία με τον ατζέντη, Βλάντο Λέμιτς, βρέθηκε στα γραφεία της Μίλαν και σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, το περιεχόμενο της κουβέντας με τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν ήταν η περίπτωση του Ντέγιαν Λόβρεν...

Πάντως, ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του κλαμπ του Μιλάνου, είχε στείλει και μήνυμα στον Λούκα Μόντριτς για να σκεφτεί το ενδεχόμενο να παίξει στο «Σαν Σίρο», όμως, εκείνος έδωσε κατευθείαν αρνητική απάντηση...

Incontro in sede tra la dirigenza del #Milan e Predrag #Mijatovic che lavora da intermediario con Vlado Lemic, famoso agente che gestisce tanti croati, tra gli altri Lovren, Modric, Matic etc.

Lavori in corso in sede... @milannewsit pic.twitter.com/3ywQlmSEAq

— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 1, 2019