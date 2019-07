Επίσημο το... trade με Σπινατσόλα και Πελεγκρίνι σε Ρόμα και Γιουβέντους (pic & vid)

Οι δύο ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν τα ιατρικά τεστ την Κυριακή, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και πλέον ανήκουν σε νέες ομάδες, κάνοντας το δρομολόγιο Τορίνο - Ρώμη με... διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο Λεονάρντο Σπινατσόλα από τη «Γηραιά Κυρία» μετακόμισε στους «τζιαλορόσι» έναντι 29,6 εκατομμυρίων ευρώ, αν και η Γιουβέντους τον είχε αποκτήσει μόλις έναντι, 2,9 εκατομμυρίων! Βέβαια, λόγω και της συμφωνίας για τον Πελεγκρίνι, οι δύο σύλλογοι όφειλαν να τα βρουν με τέτοιο τρόπο ώστε το deal να μπορεί να προσαρμοστεί στο FFP (όπως το έκαναν οι Βαλένθια και Μπαρτσελόνα με τους Σίλεσεν και Νέτο).

Από την πλευρά του, ο Λούκα Πελεγκρίνι άφησε τη Ρώμη για να μετακομίσει στο Τορίνο και να γίνει ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, η οποία πλήρωσε για εκείνον 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Συμβόλαιο τεσσάρων ετών υπέγραψαν με τις νέες τους ομάδες και οι δύο ποδοσφαιριστές σε αυτό το ... trade, στους ρυθμούς και του χαμού που γίνεται στο NBA!

Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player.

This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2019