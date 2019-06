Η Νάπολι παρουσίασε τη φανέλα για το 2019-20 και ήδη έχει πάρει θετικά σχόλια, αφού δείχνει ανανεωμένη. Αν συνδυαστεί και με ακόμη καλύτερα εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και επιτυχίες, ακόμη καλύτερα για τους οπαδούς της, οι οποίοι περιμένουν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κώστα Μανωλά που θα υπογράψει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ.

ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli #KappaSport #AreYouReadyForThis

Scoprila su:

Official Web Store SSC Napoli https://t.co/VPn46YpHeM

Brand Store Amazon https://t.co/QN9KI8wDbb pic.twitter.com/bVb3lnEngF

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 28, 2019