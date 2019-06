Ο πρόεδρος της Νάπολι αναφέρθηκε σε μεταγραφικά θέματα στις δηλώσεις του, όπως για παράδειγμα σε όσα ακούγονται για τον Κώστα Μανωλά , αλλά και σε αγωνιστικά και συγκεκριμένα στα φιλικά προετοιμασίας. Και συγκεκριμένα στα δύο πιο δυνατά, τα οποία θα είναι με τον ίδιο αντίπαλο: Την Μπαρτσελόνα. «Είχα υποσχεθεί ένα δώρο στους οπαδούς της Νάπολι στις ΗΠΑ πέρυσι, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω μέχρι να επισημοποιηθεί. Τώρα, όμως, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει συμφωνία για ένα ματς με την Μπαρτσελόνα στις 7 Αυγούστου στο Μαϊάμι και μια... ρεβάνς στις 10 του μήνα στο Ντιτρόιτ για να διαπιστώσουμε την κατάσταση στην οποία θα βρισκόμαδτε», είπε ο Ντε Λαουρέντις.

