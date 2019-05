Η απίθανη φάση που έστειλε την Ίντερ στο Champions League! (vid)

Η Ίντερ ήθελε μόνο νίκη επί της Έμπολι για να βγει στο Champions League και για ακόμη μία φορά παραλίγο να τα κάνει θάλασσα. Με το σκορ στο 2-1 υπέρ της είχε... άγιο στο 89’, όταν η Έμπολι έφτασε μία ανάσα από το 2-2, με τον Ντ’ Αμπρόζιο να προλαβαίνει δύο αντιπάλους του σχεδόν πάνω στη γραμμή και να βλέπει την μπάλα βασανιστικά να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Χαντάνοβιτς! Τελικά, το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος...

A miracle has just happened, how did we survive that? and D'Ambrosio pic.twitter.com/qxWFEaOOKP

— InterYaLautaro (@InterYaLautaro) May 26, 2019