Ο Τότι θυμάται στιγμές με τον Ντε Ρόσι και συγκινείται... (vid)

O Ντανιέλε Ντε Ρόσι ρίχνει τους τίτλους τέλους της τρομερής θητείας του στη Ρόμα έπειτα από 18 χρόνια και απόψε στο «Ολίμπικο» παίζει για τελευταία φορά με την αγαπημένη του φανέλα.

Όταν αποσύρθηκε ο Τότι, ήταν εκείνος που πήρε και το περιβραχιόνιο για να κουβαλήσει την ομάδα στις πλάτες του, όντας ένας τρομερά ηγετικός χαρακτήρας, ενώ τώρα αφήνει την αρχηγία στον Φλορέντσι.

Ο Τότι, βλέπει φωτογραφίες, θυμάται όσα έχει περάσει με τον κολλητό του, συγκινείται, εξηγεί τις καλύτερες στιγμές τους, τον τρόπο που πανηγύριζαν και στέκεται στη φωτογραφία που είναι παρέα με τα παιδιά τους...

Δείτε το τρομερό βίντεο:

Two titans of the game...

Francesco @Totti reflects on playing alongside Daniele De Rossi for 16 years... #ASRoma pic.twitter.com/jYMW9wreLz

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019