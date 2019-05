Τον Τότι θα τον σέβεσαι και δεν θα του κάνεις ντρίμπλες... (vid)

Ο αιώνιος αρχηγός των «τζιαλορόσι», έδωσε το «παρών» σε παιχνίδι ποδοσφαίρου σάλας και απέναντί του, βρέθηκε ένας τύπος που επέλεξε να κάνει κάτι ιδιαίτερα εξεζητημένο μπροστά του.

Πέρασε τη μπάλα πάνω από το κεφάλι του με τη ντρίμπλα «ουράνιο τόξο» όπως το συνηθίζει ο Νεϊμάρ, νόμιζε πως εντυπωσίασε το κοινό, όμως δεν τελείωσε την προσπάθειά του.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Τότι απλά άγγιξε μια φορά τη μπάλα και αυτό ήταν αρκετό για να κάνει την εν κινήσει λόμπα στον αντίπαλο πορτιέρε από απόσταση για να σκοράρει και να ξεσηκώσει το πλήθος!

Τον Τότι θα τον σέβεσαι...

You come at the , you best not miss...

@Totti with the instant response!

pic.twitter.com/wLvEQPw1aK

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 18, 2019